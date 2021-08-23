Travolta, oğluna, "Sen her zaman doğruları sevmişsindir ve ben de sana hayat hakkında doğruyu anlatacağım. Hiç kimse ne zaman öleceğini ya da ne zamana kadar yaşayacağını bilmez. Ağabeyin Jett 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Annen 57 yaşındayken... Çok gençlerdi... Fakat kim bilebilir? Ben yarın ölebilirim. Sen de öyle... Herkes ölebilir. Dolayısıyla buna hayatın bir parçası olarak bakalım. Tam olarak bilemezsin. Hayatını olabildiğince en uzun şekilde yaşamak için elinden gelenin en iyisini yap." dediğini aktardı.

Ayrıca Travolta ve Preston'ın, Jett isimli diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar'da hayatını kaybetmişti.