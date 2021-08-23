Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

John Travolta eşi Kelly Preston'un ölümünü oğluna nasıl açıkladığını anlattı - Magazin haberleri

John Travolta eşinin ölümünü oğluna nasıl açıkladığını anlattı

Hollywood yıldızı John Travolta, geçtiğimiz yıl 29 yıllık eşi Kelly Preston'ı kaybettikten sonra 10 yaşındaki oğlu Benjamin'le aralarında geçen duygusal konuşmayı aktardı

23.08.2021 - 11:15 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu John Travolta'nın eşi Kelly Preston, geçtiğimiz yıl temmuz ayında kansere yenik düşmüştü. Travolta, Preston'ın ölümünü 10 yaşındaki oğlu Benjamin'e nasıl açıkladığını anlattı.

  • Kevin Hart'ın 'Hart to Heart' adlı talk show programına konuk olan 67 yaşındaki aktör, ailesinin bu acı kayıpla nasıl başa çıktığından bahsetti.

  • "ANNEMDEN SONRA SENİN DE GİDECEĞİNDEN KORKUYORUM"

    John Travolta, "Benjamin, bir keresinde bana 'Annem öldüğü için senin de gideceğinden korkuyorum.' dedi. Ben de ona 'Bu çok farklı bir şey.' dedim. Ve ona benim uzun ömürlülüğüm ve onun yaşam süresi arasındaki farkı anlattım." ifadelerini kullandı.

  • Travolta, oğluna, "Sen her zaman doğruları sevmişsindir ve ben de sana hayat hakkında doğruyu anlatacağım. Hiç kimse ne zaman öleceğini ya da ne zamana kadar yaşayacağını bilmez. Ağabeyin Jett 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Annen 57 yaşındayken... Çok gençlerdi... Fakat kim bilebilir? Ben yarın ölebilirim. Sen de öyle... Herkes ölebilir. Dolayısıyla buna hayatın bir parçası olarak bakalım. Tam olarak bilemezsin. Hayatını olabildiğince en uzun şekilde yaşamak için elinden gelenin en iyisini yap." dediğini aktardı.

    Ayrıca Travolta ve Preston'ın, Jett isimli diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar'da hayatını kaybetmişti.

  • "OĞLUM BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ"

    Hollywood yıldızı, oğlu Benjamin'in ona 30 yıl önce olan şeyleri hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunu belirtti. John Travolta, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ona 'Evet' dedim. O da bana, '30 yıl çok uzun gibi mi görünüyor?' diye sordu. 'Evet' dedim. Bana, 'Hayatında yaşayacağın 30 yıl daha olduğunu düşünmüyor musun?' diye sordu. 'Evet, düşünüyorum. En az 30 yılım daha var.' dedim. O da 'Bunda sorun ne?' dedi. Bu, 10 yaşındaki birinin bana anlattığı bir şeydi. Benim bakış açımı değiştirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.