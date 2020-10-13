"MUTLU YILLAR BALIM"

John Travolta, eşi ile evlenirken çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Travolta, paylaşımında kendi anne ve babasının düğün fotoğrafını da ekleyerek altına şu notu düştü:

Mutlu yıllar balım. Anne ve babamın düğün fotoğrafını buldum. Bizi onların yanında görmek güzeldi. Bütün sevgimle.