John Travolta: Ailemle ölümden döndük
Pilotluk lisansı sahibi ünlü aktör John Travolta, yıllar önce ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanmasıyla yaşadığı korku dolu anları anlattı
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Hollywood yıldızı John Travolta, yıllar önce arızalanan bir uçakta ailesiyle birlikte ölümden döndüğünü açıkladı.
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'The Shepherd' filminde rol alan Travolta, gazetecilere verdiği röportajda pilotluk yaptığı dönemde kendisinin başından da çok kötü bir olay geçtiğini söyledi.
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Uçak kullanma lisansı olan ünlü oyuncu, 1992’de ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanması sonucu büyük korku yaşadıklarını kaydetti.
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O anda öleceklerini düşündüğünü söyleyen 69 yaşındaki oyuncu, uçağı Washington’daki havalimanına acil olarak indirmeyi başardığını söyledi.
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John Travolta’nın eşi Kelly Preston, 2020’de meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Çiftin oğlu Jett ise 16 yaşında geçirdiği hastalık sonucu ölmüştü.
Travolta’nın Preston’dan iki çocuğu daha bulunuyor.