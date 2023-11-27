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        Haberler Dünyadan John Travolta: Ailemle ölümden döndük - Magazin haberleri

        John Travolta: Ailemle ölümden döndük

        Pilotluk lisansı sahibi ünlü aktör John Travolta, yıllar önce ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanmasıyla yaşadığı korku dolu anları anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:32
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          Hollywood yıldızı John Travolta, yıllar önce arızalanan bir uçakta ailesiyle birlikte ölümden döndüğünü açıkladı.

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          'The Shepherd' filminde rol alan Travolta, gazetecilere verdiği röportajda pilotluk yaptığı dönemde kendisinin başından da çok kötü bir olay geçtiğini söyledi.

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          Uçak kullanma lisansı olan ünlü oyuncu, 1992’de ailesinin de bulunduğu uçağın arızalanması sonucu büyük korku yaşadıklarını kaydetti.

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          O anda öleceklerini düşündüğünü söyleyen 69 yaşındaki oyuncu, uçağı Washington’daki havalimanına acil olarak indirmeyi başardığını söyledi.

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          John Travolta’nın eşi Kelly Preston, 2020’de meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Çiftin oğlu Jett ise 16 yaşında geçirdiği hastalık sonucu ölmüştü.
          Travolta’nın Preston’dan iki çocuğu daha bulunuyor.

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