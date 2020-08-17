Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına kattıkları ifade edildi ancak sözleşmenin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Nijerya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.