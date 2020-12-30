Eşi Chrissy Teigen ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanırken bebeğini kaybeden şarkıcı John Legend, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Legend, oğlu henüz dünyaya gelmeden önce adını Jack koymuştu.
42 YAŞINDA
Eşi ile yaşadığı zor günleri geride bırakan şarkıcı, 42 yaşına bastı.
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BEBEĞİM"
Doğum gününü eşi Chrissy Teigen ve çocuklarıyla birlikte kutlayan John Legend, sosyal medya hesabından aile pozunu yayınladı.
Legend, gönderisinde "Karım dün gece doğum günümde çok güzel bir aile yemeği verdi. Giyindik ve sevimli bir fotoğraf çekildik" ifadelerini kullandı.
Teigen da eşinin yeni yaşını "Doğum günün kutlu olsun bebeğim" sözleriyle kutladı.
Öte yandan Chrissy Teigen, yaşadığı zor günlerin ardından Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı.
Teigen, aynada önünde çekildiği karesine şu notu düşmüştü:
Artık hamile olmamama rağmen aynadaki bu halim bana o günleri hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse neden karnım şiş hiçbir fikrim yok. Sadece moral bozucu... Hamile olmayı çok ama çok seviyorum. Maalesef bir daha hamile kalamayacağım. İki çocuğum olduğu için şanslıyım.
Ekim ayında bebeğini kaybeden Teigen'ın hastane odasından yaptığı paylaşımlar bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.
Instagram hesabından yaşadığı üzücü deneyimini anlatan bir makale yayınlayan Chrissy Teigen, aynı zamanda neden o fotoğrafları paylaştığını da açıklamıştı.
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