"NEFESİM DERİN ACIMA YETİŞEMEDİ"



Teigen, o an biraz ağladığını sonra da daha dayanılmaz olduğunu ifade etmişti. Ünlü model, nefesinin derin acısına yetişemediğini belirtmişti.



Chrissy Teigen, bebeğinin cansız bedeniyle neden fotoğraf çekildiğini ve paylaştığını da makalesinde açıklamıştı.

Teigen, o an derin acısı içinde yanında olan annesi ve kocasından kendilerini çekmesini istediğini belirterek, eşi John Legend'ın tedirgin olduğunu ancak modeli kırmadığını belirtmişti.