Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

John Kirby: Ukrayna'ya desteğimiz sürecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan John Kirby, Biden yönetiminin dış politika temasları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar aktardı.

Giriş: 20.12.2022 - 20:40 | Güncelleme: ABONE OL
John Kirby: Ukrayna'ya desteğimiz sürecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün gazetecilerle zoom toplantısı yaptı.

Biden yönetiminin Rusya'da tutuklu bulunan Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya ile "aktif görüşmeler" yapmaya devam ettiğini belirten Kirby, "Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz ve yardımcı olmak için ek finansmanı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Kongre'de 45 milyar dolar büyüklüğünde yeni destek için görüşmeler devam ediyor.

İran'la ilgili de kritik açıklamalarda bulunan Kirby, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili şu anda bir ilerleme yok ve yakın gelecekte de ilerleme beklenmiyor" diye konuştu. Kirby ayrıca İran'dan Rusya'ya balistik füze transferi konusunda 'bazı tartışmalar' olduğunu bildiklerini belirtti.

Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği haberleri hakkında yorum yapmadı.

Çin'in Covid-19 durumunu izlediklerini söyleyen Kirby, "ABD üzerindeki potansiyel etkilerine de bakıyoruz" dedi. Kirby, ABD şirketleri ve tedarik zincirlerine dayanıklı olması için desteklerinin devam ettiğini ifade etti.

Biden'ın 9-10 Ocak'ta Kuzey Amerika Liderleri Zirvesine katılmak üzere Meksika'nın başkenti Mexico City'e gideceğini belirten Kirby, Biden'ın burada Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geleceğini söyledi.

Fotoğraf: İHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2 ayrı ilden kahreden haber!
2 ayrı ilden kahreden haber!
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
İngiltere grevde
İngiltere grevde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.