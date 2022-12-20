Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün gazetecilerle zoom toplantısı yaptı.

Biden yönetiminin Rusya'da tutuklu bulunan Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya ile "aktif görüşmeler" yapmaya devam ettiğini belirten Kirby, "Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz ve yardımcı olmak için ek finansmanı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Kongre'de 45 milyar dolar büyüklüğünde yeni destek için görüşmeler devam ediyor.

İran'la ilgili de kritik açıklamalarda bulunan Kirby, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili şu anda bir ilerleme yok ve yakın gelecekte de ilerleme beklenmiyor" diye konuştu. Kirby ayrıca İran'dan Rusya'ya balistik füze transferi konusunda 'bazı tartışmalar' olduğunu bildiklerini belirtti.

Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği haberleri hakkında yorum yapmadı.

Çin'in Covid-19 durumunu izlediklerini söyleyen Kirby, "ABD üzerindeki potansiyel etkilerine de bakıyoruz" dedi. Kirby, ABD şirketleri ve tedarik zincirlerine dayanıklı olması için desteklerinin devam ettiğini ifade etti.

Biden'ın 9-10 Ocak'ta Kuzey Amerika Liderleri Zirvesine katılmak üzere Meksika'nın başkenti Mexico City'e gideceğini belirten Kirby, Biden'ın burada Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geleceğini söyledi.

Fotoğraf: İHA