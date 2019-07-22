John Carter oyuncuları kimler? John Carter konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 6.6 olan John Carter Show TV'de saat 20.00'da ekranlarda olacak.

JOHN CARTER OYUNCULARI KİMLER?

John Carter: İki Dünya Arasında (İngilizce özgün adıyla John Carter),Andrew Stanton tarafından yönetilmiş, Walt Disney Pictures tarafından üretilen bir 2012 Amerikan bilim kurgu fantezi filmi. Yazar Edgar Rice Burroughs'un Barsoom serisinin ilk kitabı olan A Princess of Mars'a dayalı olarak yönetilmiştir. Aktör Taylor Kitsch tarafından canlandırılan John Carter karakteri, gezegenler arası bir macerada gün yüzüne çıkıyor.

Filmin yönetmenliğini yapan Andrew Stanton, Kayıp Balık Nemo (2003) ve WALL-E (2008) gibi Pixar Animasyonlarına yönetmenlik yapmış, John Carter filmiyle ilk canlı-aksiyon filmini yönetmiştir. Filmi ortaklaşa olarak Mark Andrews ve Michael Chabon yazmıştır.

JOHN CARTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Andrew Stanton’in üstlendiği, Taylor Kitsch, Lynn Collins, Williem Dafoe gibi usta oyuncular yer alıyor.