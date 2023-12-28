John Candy o rolden 414 dolar kazanmış
'Evde Tek Başına'da 'Polka yıldızı Gus Polinski' karakterine hayat veren John Candy'nin projeden sadece 414 dolar kazandığı ortaya çıktı
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John Candy, 1990 yapımı 'Evde Tek Başına' serisinde 'Polka yıldızı Gus Polinski'yi canlandırmıştı. Candy, filmde 'Kate'in Şikago'ya gitmesine yardımcı oluyordu.
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"REPLİKLERİNİN HEPSİ DOĞAÇLAMAYDI"
Yönetmen Chris Columbus, 'Evde Tek Başına'nın setinde sadece bir gün geçiren John Candy'nin repliklerinin hepsinin doğaçlama olduğunu açıkladı.
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"KENDİMİZİ GÜLMEMEK İÇİN ZOR TUTUYORDUK"
'Insider'a konuşan Chris Columbus, "Bunların hiçbiri senaryoda yoktu. Sabahın 04.30'unda çekim yapıyorduk ve hepsi doğaçlamaydı. Sette John'u dinlerken gülmemek için kendimizi zor tutuyorduk" dedi.
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1994'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden John Candy'nin bu rol için büyük bir ödeme almadığı ortaya çıktı. Yönetmen Columbus, John Candy'nin bunu filmin yapımcısı ve senaristi John Hughes'a iyilik olarak yaptığını ifade etmişti.
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414 DOLAR KAZANMIŞ
John Candy'nin bu rolden 414 dolar kazandığı açıklandı. 1990'nın 414 doları günümüzde 952 dolara denk geliyor.
Fotoğraflar: Avalon, Mega Agency