'12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin bağımsız jürisinde bulunmak üzere eşi Carol Littleton ile Türkiye'ye gelen ve Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ü gezdi.

Türk sinemasının ciddi anlamda yol kat ettiğini dile getiren Bailey, " ABD'deki insanların çoğu ve Hollywood'da bulunan biz sanatçılar Türk sineması hakkında çok az bilgiye sahibiz. Bizim buradaki arkadaşlarımızda gördüğümüz kadarıyla Türk sineması yeniden inşa ediliyor" şeklinde açıklama yaptı.

John Bailey, Türk sinemasından Yılmaz Güney'in 'Yol'unu ve Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti; "Son olarak onun 'Ahlat Ağacı'nı izledim. Türkiye çok güzel filmler yapıyor. Ancak bunu ABD ile buluşturma noktasında belli sıkıntılar yaşıyor. Bunu da gidermenin bir yolunu bulmak lazım. Türkiye'deki yetkililer ve sinema sektörü, Hollywood film sektörü ile çalışırsa bence farkındalık ve bilinilirliği artırabilirler."

John Bailey, Türkiye'nin dinamik ve enerjik yönetmenlere sahip olduğunu belirterek, bu konuda ise "Eskiden bir sinema filminde gördüklerimi Anadolu'da Konya'ya doğru seyahat ederken görmem beni heyecanlandırdı. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye tamamıyla tarihi birikimlerle bezenmiş muhteşem bir yer ama ne yazık ki biz bunun hakkında çok fazla şey bilmiyoruz ve bu durum çok kötü. Türkiye'ye gelip buraları gezmeden önce Türk filmlerini izlerken bir soyutlanmışlık hissi yaşıyorduk ama şimdi o soyutlanma hissi gitti. Bu gezi sonrası Türk filmlerine daha bir başka bakacağımızı biliyorum" dedi.