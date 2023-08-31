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        Haberler Dünya Johannesburg'da büyük yangın: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Johannesburg'da büyük yangın: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'da çok katlı bir binada çıkan yangında en az 73 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:42
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          Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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          Johannesburg Acil Durum Yönetim Servisi Sözcüsü Robert Mulaudzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 01.30 civarında çıktığını belirtti.

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          Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Mulaudzi, en az 63 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

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          Mulaudzi, olay yerine vardıklarında birçok kişinin hala binada olduğunu tespit ettiklerini, bazılarını kurtarmayı başararak hastaneye sevk ettiklerini, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

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          Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.

          Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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