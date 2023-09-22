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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Johannes Thorup: "Daha iyi oynayabilirdik” - Fenerbahçe Haberleri

        Johannes Thorup: "Daha iyi oynayabilirdik”

        Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, Fenerbahçe karşısında iyi başlayamadıklarını ifade ederek, "Daha iyi oynayabilirdik. İlk yarıda ilk 35 dakika iyi değildik. Üzerimizde baskı vardı. Fenerbahçe iyi bir takım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 00:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:39
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        "Daha iyi oynayabilirdik"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Thorup, ilk 35 dakika iyi oyun sergileyemediklerini aktararak, "Daha iyi oynayabilirdik. İlk yarıda ilk 35 dakika iyi değildik. Üzerimizde baskı vardı. Fenerbahçe iyi bir takım. Daha iyi yönlendirebilirdik" şeklinde konuştu.

        "Futbol bir şans oyunu değildir"

        Gruptan çıkma şansları hakkında ise Thorup,"Futbol şans oyunu değildir. Çok teknik vardır. İlk yarı iyi değildik. İyi bir deneyim oldu. Beklediğimiz gibi çok iyi atmosfer vardı. İyi oynadık, iyi hazırlandık. Bazen böyle olabiliyor. Böyle oynadılar ama bence eşitlik vardı. Biz de önemli oynadık. Fenerbahçe daha çok defans yaptı ve ileri şekilde oynadı" diye konuştu.

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