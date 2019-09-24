Fenerbahçe Beko’nun Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi hazırlıklardan bahseden Lauvergne, “Sezon öncesi toplanmamız geç başladı, Dünya Kupası ve sakatlıklardan dolayı. Hala zamanımız var. Perşembe Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda oynuyoruz. Umarım kaliteli oyuncularla birlikte güzel şeyler başarırız. Mükemmel değil sakatlığım ama günden güne güçleniyorum. Sezon bittiğinden daha iyi durumdayım. Hazırlık maçlarında bunu görebilirsiniz. Bu sezon hedefimizde bütün kupaları kazanmak var. Umarım hepsini kazanırız” diye konuştu.