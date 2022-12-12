NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, seyircisi önünde oynadığı Hornets maçını, all-star pivotu Embiid'in etkili oyunuyla kazandı. Embiid bu sezon 2. kez 50 sayı barajını geçti.

Devin Booker'dan yoksun sahaya çıkan Suns'ta Deandre Ayton 28 sayı, 12 ribaunt, 5 asist ve Mikal Bridges 27 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlar New Orleans Pelicans ile Phoenix Suns arasındaki maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Pelicans, 117-117'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 129-124 kazandı.