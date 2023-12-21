Joel Embiid 51 sayı attı, Philadelphia 76ers kazandı
NBA'de Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 127-113 mağlup ederken, 76ers'ın All-Star oyuncusu Joel Embiid 51 sayı, 12 ribauntla maça damgasını vurdu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 14 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta ise Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 134-127 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 127-113 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers, Timberwolves'u 14 sayı farkla yendi.
76ers'ta Joel Embiid, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçti. Timberwolves'a karşı Embiid, 51 sayı, 12 ribaunt kaydederken, Tyrese Maxey ise 35 sayı attı.
Ayrıca Embiid, üst üste 12 maçta en az 30 sayı ve 10 ribaunt kaydetti. Embiid'in bu istatistiği, Kareem Abdul-Jabbar'ın 1971-72 sezonunda Milwaukee Bucks formasıyla üst üste 16 maçta elde ettiği en az 30 sayı ve 10 ribaunt rekorundan bu yana NBA'deki en uzun seri oldu.
76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise galibiyete sayı katkısı veremedi.
CLIPPERS'TAN ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET
Los Angeles Clippers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 120-111 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Clippers'ta Kawhi Leonard, 30 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Mavericks'te ise Luka Doncic, 28 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ile oynamasına rağmen performansı galibiyet getirmeye yetmedi.
ALPEREN'İN 14 SAYISI YETMEDİ
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 134-127 mağlup oldu.
Rockets'ta Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaunt, 5 sayı, 1 blok ile oynadı. Rockets'ta Jabari Smith 34 sayı, Fred VanVleet ise 32 sayı kaydetti.
Maçı kazanan Hawks'ta ise Trae Young, 30 sayı, 14 asist ile "double-double" yaptı.
Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-116
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 144-113
Orlando Magic-Miami Heat: 106-115
Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 127-113
Brooklyn Nets-New York Knicks: 102-121
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 104-113
Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 124-108
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 127-134
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 111-120
Sacramento Kings-Boston Celtics: 119-144