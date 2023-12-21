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        Haberler Spor Basketbol NBA Joel Embiid 51 sayı attı, Philadelphia 76ers kazandı - Basketbol Haberleri

        Joel Embiid 51 sayı attı, Philadelphia 76ers kazandı

        NBA'de Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 127-113 mağlup ederken, 76ers'ın All-Star oyuncusu Joel Embiid 51 sayı, 12 ribauntla maça damgasını vurdu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 14 sayı, 9 ribauntla oynadığı maçta ise Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 134-127 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:07
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        Embiid'den 51 sayılık performans!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 127-113 mağlup etti.

        NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers, Timberwolves'u 14 sayı farkla yendi.

        76ers'ta Joel Embiid, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçti.​​​​​​​ Timberwolves'a karşı Embiid, 51 sayı, 12 ribaunt kaydederken, Tyrese Maxey ise 35 sayı attı.

        Ayrıca Embiid, üst üste 12 maçta en az 30 sayı ve 10 ribaunt kaydetti. Embiid'in bu istatistiği, Kareem Abdul-Jabbar'ın 1971-72 sezonunda Milwaukee Bucks formasıyla üst üste 16 maçta elde ettiği en az 30 sayı ve 10 ribaunt rekorundan bu yana NBA'deki en uzun seri oldu.

        76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise galibiyete sayı katkısı veremedi.

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        CLIPPERS'TAN ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

        Los Angeles Clippers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 120-111 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

        Clippers'ta Kawhi Leonard, 30 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

        Mavericks'te ise Luka Doncic, 28 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ile oynamasına rağmen performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

        ALPEREN'İN 14 SAYISI YETMEDİ

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 134-127 mağlup oldu.

        Rockets'ta Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaunt, 5 sayı, 1 blok ile oynadı. Rockets'ta Jabari Smith 34 sayı, Fred VanVleet ise 32 sayı kaydetti.

        Maçı kazanan Hawks'ta ise Trae Young, 30 sayı, 14 asist ile "double-double" yaptı.

        Sonuçlar:

        Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-116

        Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 144-113

        Orlando Magic-Miami Heat: 106-115

        Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 127-113

        Brooklyn Nets-New York Knicks: 102-121

        Toronto Raptors-Denver Nuggets: 104-113

        Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 124-108

        Houston Rockets-Atlanta Hawks: 127-134

        Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 111-120

        Sacramento Kings-Boston Celtics: 119-144

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