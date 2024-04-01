Joe Worrall, Championship ekiplerinin radarında!
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Joe Worrall, İngiltere Championship ekiplerinin radarına girdi. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı Joe Worrall için sıcak bir gelişme yaşandı.
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Inside Futbol'un haberine göre; Beşiktaş'ta yeterli süre alamayan Joe Worrall için Championship ekipleri devreye girdi.
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İngiliz ekiplerinin gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Joe Worrall'ın durumunu takip ettiği belirtilirken, haberde herhangi bir kulüp ismi belirtilmedi.
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Beşiktaş'ta şu ana dek 4 maça çıkan Worrall, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.