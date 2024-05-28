Joe Worrall, Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall, Siyah Beyazlılara veda etti.
Giriş: 28.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:10
Trendyol Süper Lig'i 6. sırada bitiren Beşiktaş'a devre arasında kiralık olarak transfer edilen Joe Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübe veda ettiğini açıkladı.
Worrall yaptığı paylaşımda, ''Teşekkürler Beşiktaş. Burada harika anılar biriktirdim.'' notunu paylaştı.
Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worral, çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.
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