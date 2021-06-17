Joe Biden’dan özür borcu açıklaması

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CNN Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘‘görüşmenin niçin yapıcı’’ olduğuna yönelik Joe Biden’a soru yöneltmesinin ardından ABD Başkanı, gazeteciye "Bunu anlamıyorsan yanlış işi yapıyorsun." diyerek azarlamıştı.

Basın toplantısının sonunda yaşanan olayda gazeteci Kaitlan Collins basın toplantısının bittiği sırada, ‘‘Sayın Başkan, Putin'in davranışlarını değiştireceğine nasıl bu kadar inanıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Joe Biden, gazeteciye ‘‘Bu da nereden çıktı?’’ diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceğinden emin olmadığını söyledi. Ardından sözlerine ‘‘Siz sürekli ne yapıyorsunuz, emin olduğumu ne zaman söyledim? Şunu açıkça anlayalım, dediğim şey, eğer dünyanın geri kalanı tepki gösterir ve bu itibarlarını azaltırsa bunun davranışlarını değiştireceğiydi.’’ açıklamasında bulundu.

Gazeteci ise görüşmenin yapıcılığına ilişkin sorgulamasında, görüşmede insan hakları ihlalleri, siber saldırılar ve Aleksey Navalni ile ilgili konuların konuşulmadığına referans vererek, ‘‘Bu nasıl yapıcı bir görüşme oluyor?’’ ifadesini kullandı.

Joe Biden ise, ‘‘Bunu anlamıyorsan yanlış iş yapıyorsun.’’ açıklamasında bulundu.

BIDEN’DAN OLUMSUZ SORULARA SİTEM

ABD Başkanı Joe Biden gelen tepkiler ardından muhabirden özür diledi. Açıklamasında, "İyi bir muhabir olmak için olumsuz olmalısın, hayata olumsuz bakmalısın, tamam, bana öyle geliyor. Asla olumlu bir soru sormuyorsun.’’

GAZETECİDEN AÇIKLAMA: TAMAMEN GEREKSİZ BİR ÖZÜR

Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins, ‘‘Başkanın özrünü takdir ediyorum ama buna gerek yok çünkü tabii ki başkana sorular sormak sadece bizim işimiz - içinde bulunduğumuz iş bu - ve elbette, sadece cevaplar almak istiyoruz. Böylece insanlar başkanın zihniyetinin ne olduğunu öğrenebilsin."