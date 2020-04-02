AA

ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Demokrat adaylardan Joe Biden, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede zorlanan İran'a yönelik ABD yaptırımlarının hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, yazılı açıklama yaparak İran dahil virüsten en fazla etkilenen ülkelere yardım edilmesi konusunda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Biden, ''Küresel kriz zamanlarında, tehlikede olan ve yardıma ihtiyaç duyanlara destek konusunda ABD başı çekmeli, biz buyuz ve her zaman da böyle olduk. Sınır tanımayan bu ölümcül salgına karşı ABD, İran dahil virüsün en fazla vurduğu ülkelere ne tür yardımlar yapabileceği konusunda adımlar atmalı.'' değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞRU VE İNSANİ OLAN BU"

Trump yönetiminin ilaç ve tıbbi malzeme şirketlerine İran'a ihracat lisansı verme ve İran'ın uluslararası bankalar ve nakliye şirketlerine erişimine müsaade etmesi teklifinde bulunan Biden ''İran hükümetiyle birçok konuda anlaşmazlığım olabilir ama doğru ve insani olan, yapılması gereken bu. İran da insani bir jest yaparak tutuklu Amerikan vatandaşlarımızın eve dönmesine müsaade etmeli.'' ifadesini kullandı.

Biden, Trump yönetiminin İran'a yardım teklifinde bulunmasına rağmen somut adımlar atıp yaptırımları hafifletilmediği sürece bu jestinin yeterli olmayacağını kaydetti.

İran'ın da aralarında bulunduğu 8 ülke, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, yaptırımların kaldırılması için yardım istemişti.