Joe Biden enkaz bölgesini ziyarete gidecek

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AP'nin aktardığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, ilk yardım ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür etmeyi planlıyor.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Beyaz Saray’ın kurbanların aileleriyle de görüşmeyi planladıklarını söyledi.

Çarşamba günü teyit edilen can kaybının 18'e çıktığı belirtilmişti. Enkazda 145 kişi ise hâlâ kayıp.

Miami Dade Polis Müdürü Freddy Ramirez, Biden'ın ziyaretinin tüm topluluk için moral yükseltici olmasını umduğunu söyledi.

Beyaz Saray’ın Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanının ve First Lady’nin, Biden tarafından Miami-Dade için onaylanan bir acil durum bildirisi kapsamında eyalet ve yerel yetkililerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ve desteğe sahip olduğundan emin olmak istediklerini söyledi.

Eyalet yetkilileri travma sonrası stres bozukluğu tedavisi için zihinsel sağlık kaynaklarına bölgede ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Surfiside Belediye Başkanı DeSantis, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Biden’a destekleri için teşekkür etti.

AP’nin aktardığı habere göre, 12 katlı binanın çökme nedeni araştırılırken, 2018 yılındaki bir mühendislik raporu, binaların zemin katındaki havuz güvertesinin “büyük yapısal hasara” sahip olan ve kapsamlı onarımlar gerektiren beton bir levha üzerinde durduğunu tespit etti.

Raporda ayrıca otoparktaki beton kolonlarda, kirişlerde ve duvarlarda çok sayıda çatlak tespit edildi.