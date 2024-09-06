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        Haberler Dünyadan Joaquin Phoenix'ten Lady Gaga'ya: Kötü şarkı söyle

        Joaquin Phoenix'ten Lady Gaga'ya: Kötü şarkı söyle

        Başrolleri paylaştıkları filmi 'Joker: İkili Delilik'te (Joker: Folie à Deux) Joaquin Phoenix, Lady Gaga'nın kendisini canlı şarkı söylemeye teşvik ettiğini, kendisinin de Lady Gaga'dan kötü şarkı söylemesini istediğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:07
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        • 1

          Lady Gaga, 'Joker'in devam filmi 'Joker: İkili Delilik'te (Joker: Folie à Deux) rol almayı kabul ettiğinde, muhtemelen ünlü üç oktav mezzo soprano sesini bozması gerekeceğini bilmiyordu. üstelik bunu başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'in kendisinden istemesini beklemiyordu.

        • 2

          Oscar ödüllü orijinal 'Joker' filminin devamı bir müzikal olarak çekildi. Yakın zamanda yapılan bir röportaj sırasında Phoenix, kendisinin ve Lady Gaga'nın filmde canlı şarkı söylediğini açıkladı. Ancak Phoenix, çekimler sırasında rol arkadaşından sesiyle ilgili istediği şeyi de anlattı.

          Vogue'a konuşan 49 yaşındaki Phoenix, 38 yaşındaki Lady Gaga'nın kendisini canlı şarkı söylemeye teşvik ettiğini, kendisinin de Lady Gaga'dan kötü şarkı söylemesini istediğini ifade etti.

        • 3

          Phoenix, “Ondan vibratosu (sesin titreşimi) olmadan şarkı söylemesini istediğimi hatırlıyorum. Çok güzel bir vibratosu var, hem de çok güzel. Sanırım onsuz kendini çıplak hissediyordu. Ama teknikten uzaklaşır uzaklaşmaz karakterinin sesi ortaya çıktı” dedi.

        • 4

          Lady Gaga da tüm ses tekniklerini bırakmaya çalışmak için çok çaba sarf ettiğini söylerken, “Filmde küçük bir kız gibi şarkı söyleyen yetişkin bir kadını canlandırdığım anlar var. Bu türden bir olgunlaşmamışlıkla hareket ediyor, ki bunun ilginç olduğunu düşündüm" dedi.

        • 5

          Hollywood Reporter'dan David Rooney, Lady Gaga'nın filmdeki 'Lee' performansıyla ilgili şunları yazdı: Lee'nin gösterişli bir şarkıcı olmaması nedeniyle Gaga, vokallerini kaba, cızırtılı bir sese dönüştürüyor. Ancak fantezinin onu tüm ihtişamıyla özgürleştirdiği bir avuç sahnede, film de onunla birlikte yükseliyor.

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