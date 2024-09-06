Joaquin Phoenix'ten Lady Gaga'ya: Kötü şarkı söyle

Oscar ödüllü orijinal 'Joker' filminin devamı bir müzikal olarak çekildi. Yakın zamanda yapılan bir röportaj sırasında Phoenix, kendisinin ve Lady Gaga'nın filmde canlı şarkı söylediğini açıkladı. Ancak Phoenix, çekimler sırasında rol arkadaşından sesiyle ilgili istediği şeyi de anlattı.

Vogue'a konuşan 49 yaşındaki Phoenix, 38 yaşındaki Lady Gaga'nın kendisini canlı şarkı söylemeye teşvik ettiğini, kendisinin de Lady Gaga'dan kötü şarkı söylemesini istediğini ifade etti.