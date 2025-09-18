Habertürk
        Joao Pereira: Konuşursam sorun çıkabilir - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Konuşursam sorun çıkabilir

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 00:11 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:11
        "Konuşursam sorun çıkabilir"
        Trendyol Süper Lig'deki 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "KONUŞURSAM SORUN ÇIKABİLİR"

        Maç sonu açıklamalarda bulunan Pereira,"3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum ama 1 puan aldık. Adil bir sonuç olmadı. Maçla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Neler olduğunu gördünüz... Konuşacak çok şey var ama konuşmak istemiyorum, konuşursam sorun çıkabilir." dedi.

        BASIN TOPLANTISI

        Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, futbolcularının ilk yarıda harika futbol oynadığını belirtti.

        "İKİNCİ YARIDA FENERBAHÇE DAHA İYİ OYNADI"

        Joao Pereira, "Oyuncularımın bugünkü performansını anlatacak kelime bulamıyorum. Onlar sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklanıyorlar. Ama maçta kontrol edemedikleri şeyler de var. Kontrol edebildiklerini iyi yaptılar ve bugün buradan iyi bir sonuçla ayrıldılar. Oyuncularım doğru yaptıkları için böyle oluyor. Maçın büyük bölümünü önde tamamladık. İkinci yarıda Fenerbahçe daha iyi oynadı diyebilirim. Biz de ister istemez biraz geriye çekildik. 2 gol yedikten sonra oyuna giren oyuncular iyi performans gösterdi. Onların katkısıyla gol bulduk ve maç bitmeden üçüncü golü de bulabilirdik." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE BUNU HAK EDİYOR"

        Hakemler hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kendi aralarında 'Türk futbolu neden iyi gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk takımı yok.' diye konuştuklarının altını çizen Pereira, Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Çocuklarım burada büyüyorlar. Trabzon'u, Alanya'yı çok seviyorum. Neden Avrupa kupalarında daha fazla Türk takımı yok? Neden daha iyi olamıyoruz. Bütün şartlar uygun, iyi statlar var, iyi takımlar var. Teknoloji gelişti. Eğer daha iyiye gidemiyorsak, biz daha iyiye gitmeyi istemiyoruzdur. Bu yüzden olabilir. Türkiye için her şeyin en iyisini istiyorum. Bazı insanlar şu anda puan aldığımız için mutlu olmam gerektiğini düşünebilir ama biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, bütün takımlar da kazanmak için oynamalı. Türkiye'de harika kulüpler var, harika şartlar var. Neden Avrupa'da daha fazla takım yok? Portekiz'deki şartlara göre Türkiye'deki şartlar çok daha iyi ama Avrupa'da daha fazla Portekiz takımı yer alıyor. Türkiye bunu hak ediyor."

        "HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

        Alanyaspor'un maçlarda her zaman çözümleri olduğunu söyleyen Pereira, oyuna giren Efecan, Güven Yalçın ve Janvier'in takıma çok katkı sağladığını dile getirdi.

        Takımın 11 kişiden oluşmadığını sözlerine ekleyen Joao Pereira, "Herkese ihtiyacımız var. Herkes iyi çalışıyor. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Birlikte olmamız gereken yerde birlikte olduk. Oyuncularım sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklandılar." açıklamasında bulundu.

        "TÜRKİYE'DE HER MAÇ ÇOK ZOR"

        Alanyaspor'a odaklandıklarını vurgulayan Portekizli teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bizim odak noktamız kendi takımımız. Rakiplere göre ayrı ayrı hazırlık yapmamız gerekiyor. İyi bir ekibim olduğunu düşünüyorum. Bazen benim görmediklerimi iyi şekilde görüyorlar. Bu bizim değiştirmemiz gereken şeylerden birisi. Galatasaray'dan önce Başakşehir ile maçımız var. Burada insanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bahsediyorlar. Ama bizim için en önemlisi şu anda Başakşehir maçı. Bizim son 12 maçımıza bakacak olursanız 2 farklı kazandığımız tek maç geçen sezonun son maçı Sivasspor mücadelesiydi. Türkiye'de her maç çok zor, Türkiye Ligi gerçekten çok zorlu."

        Habertürk Anasayfa