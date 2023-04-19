Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Joao Pedro, takımına 3 puan kazandırdı. Fenerbahçe 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

46. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya’nın gollerinde pay sahibi oldu.