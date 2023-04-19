Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı Joao Pedro’nun golleriyle kazandı.
Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Joao Pedro, takımına 3 puan kazandırdı. Fenerbahçe 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.
7,5 AY SONRA GOL ATTI
Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de Joao Pedro, takımının gollerine imza atarken, Süper Lig’de 7,5 ay sonra fileleri havalandırdı.
46. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya’nın gollerinde pay sahibi oldu.
31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig’de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.