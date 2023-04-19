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Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederken gecenin yıldızı Joao Pedro oldu. 31 yaşındaki futbolcu oyuna sonradan girdiği maçta sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandırdı

Giriş: 19.04.2023 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü! - Fenerbahçe Haberleri
HABERTURK.COM / İHA

Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı Joao Pedro’nun golleriyle kazandı.

Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Joao Pedro, takımına 3 puan kazandırdı. Fenerbahçe 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

7,5 AY SONRA GOL ATTI

Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de Joao Pedro, takımının gollerine imza atarken, Süper Lig’de 7,5 ay sonra fileleri havalandırdı.

46. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya’nın gollerinde pay sahibi oldu.

31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig’de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu.

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