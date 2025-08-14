Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Joao Mario: Defansif olarak daha iyi olmalıyız! - Beşiktaş Haberleri

        Joao Mario: Defansif olarak daha iyi olmalıyız!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında St. Patricks'i 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2 mağlup etmesini bildi. Siyah-beyazlılarda Joao Mario, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 23:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Defansif olarak daha iyi olmalıyız!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında St. Patricks'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Joao Mario, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "DEFANSİF OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ"

        İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz.

        "ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM"

        Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Habertürk Anasayfa