Joao Mario: Defansif olarak daha iyi olmalıyız!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında St. Patricks'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Joao Mario, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"DEFANSİF OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ"

İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM"

Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum.