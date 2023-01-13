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Joao Felix ilk maçında kırmızı kart gördü

Premier League'de Chelsea, deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldu. Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü

Giriş: 13.01.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
Joao Felix ilk maçında kırmızı kart gördü
AA

İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

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