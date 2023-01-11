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Haberler Futbol İngiltere Joao Felix, Chelsea'ye transfer oldu

Joao Felix, Chelsea’ye transfer oldu

Premier Lig ekibi Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Giriş: 11.01.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Joao Felix, Chelsea'ye transfer oldu
İHA

İngiliz ekibi Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki forvet bu sezon Atletico formasıyla 21 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asistlik katkı sağladı.

Joao Felix kiralık olarak Chelsea'ye transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum, bu yüzden burada olduğum için çok ama çok mutluyum. Stamford'da oynayacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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