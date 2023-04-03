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Joao de Deus: Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, şampiyonluk yarışının dışında kalmadıklarını ve sonuna kadar savaşmaları gerektiğini söyledi

Giriş: 03.04.2023 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
Joao de Deus: Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 4-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, “Bana göre maçın çok önemli bir anı vardı; penaltıyı kaçırdıktan sonra takım konsantrasyon olarak düştü. Rakip de girdiği pozisyonları değerlendirdi. O ana kadar takımımız rakipten daha iyi oynuyordu ama futbol bu bir adan her şey değişebiliyor” ifadelerini kullandı.

''LİGİ KAYBETTİK DİYEMEM''

Fenerbahçe’nin bu sene derbi galibiyeti alamamasının hatırlatılması üzerine Deus, “Galip geldiğimiz zaman da mağlup olduğumuzda da öz eleştirimizi yaparız. Bu maç için de öyle olacak, bundan kaçmayacağız. Analizimi yapacağız ama benim düşünceme göre bu maçta olan olaylar diğer büyük maçlardan farklıydı. Evet rakibimizin gerisindeyiz ama şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmalıyız. Lig sonunda bunları değerlendiririz. Şu an ligi kaybettik diyemem” şeklinde konuştu.

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