2018 yılının ağustos ayında işadamı Douglas Nunes ile Ülkesi Polonya'nın Krakow kentinde dünyaevine giren 40 yaşındaki model Joanna Krupa ilk bebeğine hamile.

Krupa müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu muhteşem haberi herkesle paylaşmak istedim. Kocam ve ben hayatımızın bu yeni dönemi nedeniyle heyecanlıyız. Küçükle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" mesajıyla takipçilerine verdi.

Ünlü model daha sonra da bebeğinin ultrason görüntülerini yine sosyal medya hesabından paylaştı.