Fenerbahçe ile adı anılan Joachim Löw'ün yeni görevinin Bundesliga'da olacağı iddia edildi. Sport Bild'de yer alan habere göre; Joachim Löw için Fenerbahçe söz konusu bile değil. Ekonomik açıdan rahat, transfer yapabilir ve Avrupa çapında hedefleri olan bir kulüp isteyen Löw için şu an en ideal kulüpler RB Leipzig ve Hertha Berlin...
LEIPZIG VE HERTHA HOCA ARIYOR
Sezona Jesse Marsch ile başlayan ancak başarısız sonuçların ardından Domenico Tedesco ile yola devam eden Leipzig, elit bir teknik direkt arayışına devam ediyor.
Yeni yatırımcılarıyla birlikte büyük hedefleri önüne koyan ve 374 milyon euro harcayan ancak kümede kalma savaşı veren Hertha Berlin, Tayfun Korkut ile sezonu bitirmeyi hedefliyor. Ancak, alternatif arayışlarını da sürdüren Hertha, doğru proje ve geniş transfer bütçesiyle Löw'ü ikna edebilir.
EN İDEAL ADRES LEIPZIG
İspanya ve İngiltere'de istediği büyüklükteki kulüplerin hepsi en azından orta vadeli teknik adamlarını belirlemişken Joachim Löw için en ideal kulübün de RB Leipzig olacağı vurgulandı.
17 YILDIR KULÜP ÇALIŞTIRMIYOR
Son olarak Mart 2003'te Austria Wien'i çalıştıran Joachim Löw, 17 yıl boyunca Almanya Milli Takımı için görev aldı.
Löw, 1 Temmuz 1998'den 30 Haziran 1999'a kadar da Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve 38 resmi maçta 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.
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