J.K. Rowling'in çocukları için yazdığı "Ickabog", ücretsiz erişime açılıyor

AA

Eser, ücretsiz olarak Yapı Kredi Yayınları'nın "http://www.ykykultur.com.tr/ickabog" adresinde bugün saat 15.00'te dizi şeklinde yayımlanmaya başlayacak. Kitap, 23 Ekim'e kadar erişime açık olacak.

Yazarın kendi çocuklarına uykudan önce anlatmak için on yıl kadar önce kaleme aldığı Ickabog'un basılı ve e-kitap versiyonları ise aralık ayında yine Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkacak.

Hikayenin internette yayımlandığı süre içinde, bir resim yarışması düzenlenecek. Yarışmayı kazanan çocukların yaptığı resimler, kitabın Türkiye baskısında yer alacak. Yarışma başvuruları, çocukların ebeveynleri ya da yasal temsilcileri tarafından yalnızca http://www.ykykultur.com.tr/ickabogyarisma adresinden yapılabilecek.

Rowling, Ickabog’un satışından elde edilecek telifin tamamını, İngiltere ve dünyada pandemiden zarar gören kişilere yardım eden projelere bağışlayacak.



















