Jindrich Trpisovsky: Ölüm kalım maçı değil

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, basın toplantısında konuştu.

Fortuna Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki teknik adam, yarın zor bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

Sarı-lacivertli takımın iyi bir kadrosunun olduğunu dile getiren Trpisovsky, özellikle Edin Dzeko'yu kariyerinin başlarında Çekya'da oynadığı dönemden bildiğini dile getirerek "Teplice'de oynadığı dönemi hatırlıyorum. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. O ligde çok kalmayacağını belirtmiştim. Forvet oyuncuları geç yaşta gelişiyor ama kendisi çok erken gelişti. Klasik bir 9 numara, çok istikrarlı. Her gittiği kulüpte başarılı oluyor. Daima takımın en önemli, en başarılı oyuncuları arasında. Ceza sahası içinde çok etkili. Çok özel bir isim. Hala ceza sahasında bitirici durumda." ifadelerini kullandı.

"JOSE MOURİNHO TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDA EN ÇOK BİLİNEN İSİM"

Fenerbahçe'nin hücum futbolunu çok iyi oynadığını belirten Çek teknik adam, "Ofansif olarak çok başarılı ve güçlü bir ekip. Hücumda çok bilinen akıllı oyuncuları var. Her yıl hokey liglerinde elde edilen puanlara ulaşıyor. Maçın her aşamasında, forvetler ve hücum oyuncuları çok etkili oluyor. Çok fazla gol şansı buluyorlar. Her seferinde farklı goller atıyorlar. Yarınki maçta özel oyunculara dikkat vermeye çalışacağız. Hem Fenerbahçe'ye hem de oyunculara bireysel anlamda önlem alacağız. Bütün savunma oyuncularımız adına iyi ve zor bir test olacak." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı oynayacak olmanın kendisi adına büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Jindrich Trpisovsky, şöyle konuştu:

"Jose Mourinho teknik direktörler arasında en çok bilinen isim. Çok büyük bir kariyeri var. Adı nerede söylenirse tanınan bir isim. Dünyada en başarılı antrenörlerin ismi sorulduğunda kendisi bu isimler arasında gösterilecektir. Fenerbahçe'de kendi karakteristik yapısı da görülmeye başlandı. Savunmada çok aktifler. Oyuncularımıza büyük bir pres uygulayacaklardır. AS Roma'dayken karşılaşmıştık. Burada yeni kulübünde ve biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular belli bir stil uyguluyor. Fenerbahçe'de savunma anlamında eskiye nazaran büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum."