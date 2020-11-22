24 yaşındaki stoperi Chelsea'ye yakıştırdığını söyleyen Hasselbaink, "Herkes Chelsea savunması için Koulibaly'yi konuşuyor ancak hem yaşı 29 hem de maliyeti çok yüksek. Ben Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Bence Chelsea için çok iyi bir transfer olur." şeklinde konuştu.

Hasselbaink aynı zamanda Inter forması giyen Milan Skriniar'ın da Chelsea için bir seçenek olduğunu söyledi.