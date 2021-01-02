Burton Albion Kulübü, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Hasselbaink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Hasselbaink, 2014-2015 sezonunda da Burton Albion'ı çalıştırmıştı. Hasselbaink ayrıca Royal Antwerp, Queens Park Rangers ve Northampton Town'da görev yapmıştı.

Ligde çıktığı 21 maçta 13 puan toplayan Burton Albion, son sırada bulunuyor.