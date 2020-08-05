"EŞİM BİPOLAR"



Kardashian, "Eşim bildiğiniz gibi bipolar (İki kutuplu kişilik bozukluğu). Yine kriz geçiriyor. Ama bu hastalık onun hayallerine engel değil. Anlayış rica ediyoruz" diyerek, evliliğini kurtarmak adına bir adım atmıştı.