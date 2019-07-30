30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konyaspor’un Hollanda’da devam eden ikinci etap kamp hazırlıklarını değerlendiren Marko Jevtovic, “Kamp çalışmaları her zaman olduğu gibi yoğun geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Fiziksel anlamda daha iyi duruma gelmek ve performansımızı arttırmak için hazırlıklara devam ediyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadık. Yeni sezona kadar var olan önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
“DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”
Marko Jevtovic, yeni sezonda daha iyi ve başarılı bir Konyaspor izletmek istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Kişisel olarak geçen sezondan daha iyi bir performans sergileyeceğimize ve daha iyi bir yerde olacağımıza inanıyorum. Hedefimiz tabi ki Avrupa kupalarına katılmak. Dilerim ki önümüzdeki sezon bu tarihlerde Avrupa’da oluruz” dedi.
Konyaspor’da forma giydiği süre içerisinde önemli anlar yaşadığını da sözlerine ekleyen yeşil-beyazlı oyuncu, “Açıkçası kendimi ön plana çıkarmayı sevmiyorum. Ama Antalyaspor ile iç sahada, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçlarda attığım goller hem Konyaspor forması ile attığım ilk gollerdi hem de kritik anlarda geldiği için önemli gollerdi” ifadelerini kullandı.
Marko Jevtovic, Konyaspor taraftarına da çağrıda bulunarak, “Onlara mesajım; mümkün olduğunca ve ellerinden geldiğince bizi desteklemeye gelmeleri olacaktır. Biz de antrenmanlarda olsun maçlarda olsun elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Hedeflerimizi başarmak için onların desteğine ihtiyacımız var. İşin sonunda da umarım hep beraber kutlama yaparız” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!