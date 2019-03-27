Jet Sosyete'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de TV8 ekranlarında oluyordu. Ancak bu akşam saat 20.00'de Jet Sosyete yayınlanmayacak. Jet Sosyete'nin yayın günüde değişikliğe gidildi. İşte, Jet Sosyete yeni bölüm tarihi...

JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8'in 27 Mart yayın akışına göre, Jet Sosyete bu akşam saat 20.00'de yayınlanmayacak. TV8 yayın akışına göre Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti. Jet Sosyete artık her hafta Perşembe günü saat 20.00'da ekranlarda olacak.

JET SOSYETE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gizem’in yeni projesi bu sefer sağlıklı ve doğal beslenme üzerinedir. Tony ile birlikte Yuccha’nın yerine sağlıklı yemekler servis eden, ‘My Avocado’ adlı bir kafe açarlar. Mekan, birden çok popüler olur ama Tony’nin gündüzleri işe gitmek zorunda olması yüzünden bütün yük Gizem’e kalır. Gizem, bu çalışma temposuyla baş etmekte zorlanır ve şaşırtıcı çareler arar. Ek gelir peşindeki Safiye ve Yaşar bir tesadüf sonucu evlerinin bodrum katını Can Bonomo ve grubuna prova mekanı olarak kiralar fakat Can Bonomo’nun ne kadar ünlü olduğundan habersizlerdir. Gerçeği öğrenince sevilen müzisyeni Safiye’nin Elazığ’dan gelen kuzeni Alican olarak tanıtırlar.

Can Bonomo da onlarla işbirliği yapar ama bu sonsuza kadar sürmez. Siteye yapılan basket sahası, sitenin genç kızlarının eğlencesi olur ve Cengiz de bu eğlenceden mahrum kalmaz. Kızlara basketbol koçu olduğunu ve onlara nasıl oynanacağını öğreteceğini söyler. Bu planlarına Yaşar’ı da dahil eder ve sitedeki kızlarla, Gizem ve Safiye’den gizli basketbol oynarlar. Onları yakalayan Şennur, bunu koz olarak kullanmaya çalışır. Ozan’ın başıboş ve sorumsuzluğundan sıkılan Cengiz, çareyi İlayda’da arar ve ondan Ozan’ı eğitmesini ister. İkilinin zorunlu olarak sürekli birlikte vakit geçirmesi, Harry’nin olayları yanlış anlamasına yol açar.