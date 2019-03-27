27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jet Sosyete'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de TV8 ekranlarında oluyordu. Ancak bu akşam saat 20.00'de Jet Sosyete yayınlanmayacak. Jet Sosyete'nin yayın günüde değişikliğe gidildi. İşte, Jet Sosyete yeni bölüm tarihi...
JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV8'in 27 Mart yayın akışına göre, Jet Sosyete bu akşam saat 20.00'de yayınlanmayacak. TV8 yayın akışına göre Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti. Jet Sosyete artık her hafta Perşembe günü saat 20.00'da ekranlarda olacak.
JET SOSYETE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gizem’in yeni projesi bu sefer sağlıklı ve doğal beslenme üzerinedir. Tony ile birlikte Yuccha’nın yerine sağlıklı yemekler servis eden, ‘My Avocado’ adlı bir kafe açarlar. Mekan, birden çok popüler olur ama Tony’nin gündüzleri işe gitmek zorunda olması yüzünden bütün yük Gizem’e kalır. Gizem, bu çalışma temposuyla baş etmekte zorlanır ve şaşırtıcı çareler arar. Ek gelir peşindeki Safiye ve Yaşar bir tesadüf sonucu evlerinin bodrum katını Can Bonomo ve grubuna prova mekanı olarak kiralar fakat Can Bonomo’nun ne kadar ünlü olduğundan habersizlerdir. Gerçeği öğrenince sevilen müzisyeni Safiye’nin Elazığ’dan gelen kuzeni Alican olarak tanıtırlar.
Can Bonomo da onlarla işbirliği yapar ama bu sonsuza kadar sürmez. Siteye yapılan basket sahası, sitenin genç kızlarının eğlencesi olur ve Cengiz de bu eğlenceden mahrum kalmaz. Kızlara basketbol koçu olduğunu ve onlara nasıl oynanacağını öğreteceğini söyler. Bu planlarına Yaşar’ı da dahil eder ve sitedeki kızlarla, Gizem ve Safiye’den gizli basketbol oynarlar. Onları yakalayan Şennur, bunu koz olarak kullanmaya çalışır. Ozan’ın başıboş ve sorumsuzluğundan sıkılan Cengiz, çareyi İlayda’da arar ve ondan Ozan’ı eğitmesini ister. İkilinin zorunlu olarak sürekli birlikte vakit geçirmesi, Harry’nin olayları yanlış anlamasına yol açar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!