Jet ski ile karasularına giren turistler öldürülmüştü: Cezayir'den açıklama geldi

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Cezayir, 29 Ağustos Salı günü, ülkenin kara sularını ihlal eden ve yapılan ikazlara aldırış etmeyen 3 jet skiye ateş açıldığını doğruladı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin, 29 Ağustos'ta Fas ile sınır olan bölgede devriye gezdiği sırada 3 jet skinin deniz sınırını ihlal ettiğini belirlediği aktarıldı.

Sahil güvenlik güçlerinin, jet skileri kullanan kişilere defalarca ikazda bulunduğu ancak söz konusu kişilerin, bu uyarılara tehlikeli manevralar yaparak karşılık verdiği belirtildi.

Bunun üzerine jet ski sürücülerinden birinin ateş açılarak durdurulduğu, diğer ikisinin ise kaçtığı kaydedildi.

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Ateş açılan kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, söz konusu bölgede kaçakçılık, uyuşturucu ve organize suç çetelerinin yoğun faaliyetlerde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, sahil güvenliğe ait başka bir devriye ekibinin, 30 Ağustos'ta, ateş açılarak öldürülmüş kimliği belirsiz bir erkek cesedine ulaştığı ve cesedin, Tilimsan Hastanesi morguna teslim edildiği paylaşıldı.

Olayın ardından Fas hükümetine bağlı kurumdan ilk açıklama

Fas hükümetine bağlı Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi ise yaptığı yazılı açıklamayla, Cezayir Sahil Güvenlik güçlerinin, denizde kaybolan sivil vatandaşlara ateş açmasını kınadı.

Sahil güvenlik güçlerinin, sivillere ateş açmak yerine yardım etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, olay "uluslararası standartların ve uluslararası insan hakları hukukunun ağır ihlali" olarak nitelendirildi.

Konsey açıklamada, öldürülenlerden Faslı Abdulali Muşavir'in naaşının ailesi tarafından teslim alınmasının meşru hakkı olduğu vurgulandı.

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Açıklamada ayrıca hakkında 18 ay hapis cezası verilen İsmail es-Sanabi'nin yargılanma hızı karşısında şaşkınlık duyulduğu ifade edildi.

Fas medyasında 29 Ağustos'ta yer alan haberlere göre, Saidiyye tatil beldesinden jet ski ile çıktıkları gezintide yollarını kaybederek Cezayir kara sularına giren 2 kişi bu ülkenin sahil güvenliği tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Yaşamını yitiren Faslılardan birinin aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunan Bilal el-Kaysi (29), diğerinin ise Abdulali Muşavir (40) olduğu belirtilmişti.

Jet skide bulunan, Fransız vatandaşı bir diğer Faslı ise ülkeye yasa dışı yollarla girdiği suçlamasıyla Cezayir'de gözaltına alınmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Cezayir'de bir vatandaşının öldüğünü, bir vatandaşının ise gözaltına alındığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fas ve Cezayir makamlarıyla temas halinde olunduğu kaydedilmişti.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.