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Jesus'tan sonra Fenerbahçe'nin hoca adayı yine bir Portekizli!

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yollarını ayırırsa şu an Katar kulübü Al-Gharafa'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Pedro Martins'i takımın başına getirmeyi düşündüğü öne sürüldü

Giriş: 14.04.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Jesus'tan sonra Fenerbahçe'nin hoca adayı yine bir Portekizli!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sezon için sözleşme yenilenmemesi durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu iddia edildi.

B PLANI BELİRLENDİ

Jesus'un adının sık sık başka takımlarla anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı yeni bir plan hazırlıyor.

PORTEKİZ EKOLÜ

Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hoca ile yeni bir sözleşme imzalanmama durumunda ise Fenerbahçe yönetimi başka bir Portekizli isim üzerinde duruyor.

PEDRO MARTİNS İDDİASI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sezon için sözleşme yenilenmemesi durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu aktarıldı.

ÜÇ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Olympiakos ile 2018-2022 arasında üç lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli hocanın görevine, ağustosta Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.

LİGDE 4. SIRADA

Kasım'dan bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

LİGDE 1.55 PUAN ORTALAMASI

Al-Gharafa ile sözleşmesi 2024 haziranında son bulacak hocanın bu sezon Katar ligindeki performansı 11 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet olarak kaydedildi.

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