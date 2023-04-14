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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sezon için sözleşme yenilenmemesi durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu iddia edildi.

B PLANI BELİRLENDİ Jesus'un adının sık sık başka takımlarla anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı yeni bir plan hazırlıyor.

PORTEKİZ EKOLÜ Goal Brasil'in muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Ali Koç, Jesus'tan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Portekizli hoca ile yeni bir sözleşme imzalanmama durumunda ise Fenerbahçe yönetimi başka bir Portekizli isim üzerinde duruyor.



PEDRO MARTİNS İDDİASI Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sezon için sözleşme yenilenmemesi durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu aktarıldı.

ÜÇ LİG ŞAMPİYONLUĞU Olympiakos ile 2018-2022 arasında üç lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli hocanın görevine, ağustosta Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.

LİGDE 4. SIRADA Kasım'dan bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

LİGDE 1.55 PUAN ORTALAMASI Al-Gharafa ile sözleşmesi 2024 haziranında son bulacak hocanın bu sezon Katar ligindeki performansı 11 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet olarak kaydedildi.

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