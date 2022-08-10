UEFA Avrupa Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu´nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 20.00'de deplasmanda Slovacko ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İlk maçta evlerinde iyi bir sonuç elde ettiklerini ve avantajı koruyup bir sonraki tura geçmek istediklerini dile getiren Jesus, "Ligdeki son maçımızın üzerinden az saatler geçti. Maçtan sonra oyuncularımızdan hangilerinin az toparlandığını, hangilerinin daha çok toparlanabildiğini belirledikten sonra kadromuzla yarınki maç için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
"ROTASYON YAPMAMIZ NORMAL"
Jesus, Süper Lig´deki maç sıklığını düşünerek yarınki mücadelede rotasyona gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine, "Evet yoğun bir takvimdeyiz. Pazartesi lig maçı oynadık. Fizyolojik oyarak oyuncuların toplanması için 72 saat gerekiyor. Yarınki maçta rotasyon yapmamız normal. Daha taze kanlı oyuncuları sahaya sürebileceğiz, elimizde çok fazla opsiyon var" şeklinde konuştu.
"ARDA GÜLER´LE İLGİLİ EN İYİ KARARI VERECEĞİM"
Arda Güler ile ilgili beklentisi ve tasarrufu hakkında konuşan Jesus, "Arda Güler konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim" dedi.
"ZAMAN GEÇTİKÇE İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"
Göreve geldiğinden bu yana takımdaki form durumu hakkında konuşan Jesus, "Zaman geçtikçe taktik, teknik ve fiziksel olarak istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Avrupa maçlarını oynamak oyuncuları gelişimi için önemli. Ne kadar maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar çok yaklaşırız. Hiçbir zaman net süre veremezsiniz çünkü futbol kolektif bir oyun" ifadelerini kullandı.
"YAVAŞ YAVAŞ TAKIMIM NE İSTEDİĞİMİ ANLAMAYA ÇALIŞIYOR"
Jesus, takımla geçirdiği 60 günlük süredeki gözlemleriyle alakalı olarak ise "Şu anda geçirdiğimiz hazırlık dönemiyle ilgili konuşmak önemli değil diye düşünüyorum. Yarın Avrupa maçımız var ama 8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar diyebiliyorum. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz" dedi.
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