"HER ZAMAN MAÇI YAŞIYORUM"

Jesus, saha içerisinde oyunculara dokunuşu ile ilgili yöneltilen soruya, "Teknik direktörün işi bu. Her zaman oyuncularına sahada yardım etmeli, pozisyon, disiplin ve davranış anlamında onları her zaman uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Her zaman maçı yaşıyorum, onlara yardım etmeye çalışıyorum" diye konuştu.