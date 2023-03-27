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Jesus, Brezilya ve gerçekler - Fenerbahçe haberleri - Julio Cesar: Jorge Jesus haberleri doğru değil

Julio Cesar: "Brezilya ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığım haberleri doğru değil”

Brezilya Milli Takımı’nın eski kaleci Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte detaylar

Giriş: 27.03.2023 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Brezilya Milli Takımı’nın eski kalecisi Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında arabuluculuk yaptığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

  • Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası basında, Teknik Direktör Jorge Jesus'un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon’da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF’den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı'nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece. Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu gerçek henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica'da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan” ifadelerini kullandı.

  • JESUS HAKKINDAKİ O İDDİA

    Portekiz basınından Record'un haberine göre; Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.

  • Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne hangi ismin getirileceği halen netleşmezken, Jorge Jesus'un yanı sıra Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ismi geçen adaylardan birisi olarak göze çarpıyor.

  • FEDERASYON BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

    Brezilya Milli Takımı için birçok teknik adamın adı geçerken Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues konuyla ilgili "Milli takımın yeni antrenörünü ararken etik davranacağız. Kulübüyle sözleşmesi olan antrenörlere saygı göstereceğiz. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var. Bir sonraki antrenörümüzün adını söylemek zor ama oyuncuların saygısını ve sevgisini kazanan bir antrenöre ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

  • Fenerbahçe ile ligde Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde bulunan Jorge Jesus'un, sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi mayıs ayında sona erecek.

  • JESUS'TAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

    Öte yandan Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus, tatil için gittiği ülkesi Portekiz’de açıklamalarda bulundu.

  • İsmi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan deneyimli teknik adam, "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var" dedi. 

  • Sarı-lacivertli kulüpte bu sezon en azından bir kupa kazanmak istediğini dile getiren ve taraftarlardan destek isteyen Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:

  • "Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok."

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