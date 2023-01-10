"DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ"

"Daha kötüsü olabilirdi" diyen Jessie J, "Sağlıklı olduğum için minnettarım. Sadece Noel günü öncesi kulak hastanesindeydim ve 'Neler oluyor?' diye düşünüyordum" şeklinde konuşmuştu.

MENIERE HASTALIĞI

'Meniere', tekrarlayan baş dönmesi atakları ile birlikte kulak çınlaması, kulakta dolgunluk-basınç hissi ve işitme kaybı türü belirtilerle seyreden bir rahatsızlık. Hastalık, baş dönmesi nedeniyle ayakta durmayı ve yürümeyi de zorlaştırıyor.

Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Splash News, Instagram