Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Jessie J. gözyaşlarına boğuldu: Ne kadar hasta hissettiğimi size anlatamam - Magazin haberleri

Jessie J. gözyaşlarına boğuldu: Ne kadar hasta hissettiğimi size anlatamam

13 ay önce düşük yapıp bebeğini kaybettikten sonra tekrar hamile kaldığını açıklayan Jessie J., hamilelik sürecini anlattı. Yayınladığı videoda gözyaşlarına boğulan şarkıcı, sürecin kendisini zorladığını ifade ederek "Ne kadar hasta hissettiğimi size anlatamam" diye konuştu

Giriş: 10.01.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2021'in kasım ayında düşük yaptığını açıkladıktan bir süre sonra tekrar anne olmaya hazırlandığını açıklayan Jessie J., zorlu geçen hamilelik süreci hakkında açıklamalarda bulundu. 

  • Kamera karşısında gözyaşlarına boğulan İngiliz şarkıcı, sözlerine "Ne kadar hasta hissettiğimi size anlatamam" diyerek başladı. 

  • Tam adı Jessica Ellen Cornish olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında midesindeki bütün yiyecekleri bir torbaya istifra ettiği anları paylaşmaktan da çekinmedi.

  • YÜKSEK SESLE AĞLADI

    Makyajsız ve yorgun yüzüyle dikkat çeken Jessie J., yatağa uzanıp yüksek sesle ağladığı onları da takipçilerinden saklamadı.

    Jessie J.'nin bu paylaşımı neden yaptığı ise takipçileri arasında merak konusu oldu. Çünkü ünlü şarkıcı paylaşımlarının bir noktasında böyle tuhaf görüntüler paylaşan sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili bir şaka da yaptı. Jessie J.'nin bütün bunları hamileliğin güzel olmasının yanı sıra bazı zorluklar yaşandığını da ifade etmek için yaptığı düşünülüyor.

  • Jessie J.'nin bu tuhaf paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi ikinci bebekte, hamileliğin daha kolay geçtiğini söylerken bir diğeri de "Seni anlıyorum. İnsan bitkin düşüyor. Ah! Benim hatıralarım. Ama çok mükemmel bir durum" diye yorum yaptı. Jessie J.'nin birçok kadın takipçisi, kendi hamileliklerinde de bu tür zorluklar yaşadıklarını ifade etti. İlerleyen aylarda bütün bunların sona ereceği müjdesini verenler de oldu.

  • "KENDİ BEBEĞİME SAHİP OLMAK İSTEDİM"

    Şarkıcı, 2021'in kasım ayında katıldığı bir etkinlikte hamile olduğunu ve kısa bir süre sonra da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan şarkıcı, "Kendi bebeğime sahip olmak istedim ve bir mucize oldu, hamile kaldım ama sonra dün..." deyip, bebeğini kaybettiğini dile getirmişti.

  • "BU KORKUNÇ BİR ŞEY"

    Üzüntüsünü ifade eden Jessie J., "Geçen yıl aralık ayında işitme yetimi kaybettim. Doktorlar Meniere hastalığı teşhisi koydu. Sonra sesimi kaybettim ve bu korkunç bir şey. Sonunda da bebeğimi kaybettim. İyi olacağımı biliyorum çünkü hayatta başka seçeneğim yok ama hayatım boyunca kendimi hiç geçen hafta olduğu kadar yalnız hissetmedim" şeklinde konuşmuştu.

  • "DOKTOR BEBEĞİMİN KALP ATIŞLARININ DUYULMADIĞINI SÖYLEDİ"

    Jessie J., üzücü haberi elinde hamile olduğunu gösteren bir testle çektiği selfie pozuyla da duyurmuştu.

    Mutluluktan ruhsal çöküntüye geçişini kelimelere döken ünlü isim, "Dün sabah bir arkadaşımla, 'Cidden, yarın gece Los Angeles'taki konserimi tüm izleyicilere hamile olduğumu söylemeden nasıl bitireceğim?' diyerek, gülüyordum. Üçüncü kez doktor kontrolüne gittikten sonra bana bebeğimin kalp atışlarının artık duyulmadığı söylendi. Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu paylaştığım için pişmanlık duyabilirim de, duymayabilirim de... Aslında bilmiyorum. Bildiğim şey ise bu gece şarkı söylemeyi istediğim. Acıyı engellemek için değil, şarkı söylemenin bu gece bana yardımcı olacağını bildiğim için" ifadelerini kullanmıştı.

  • "BU DENEYİMİ ASLA UNUTAMAYACAĞIM"

    Kendi başına bir bebek sahibi olmak istediğini belirten Jessie J., bunun hep çok istediği bir şey olduğunu vurgulamıştı. Hamile kalmasının bir mucize olduğunu belirten şarkıcı, bunun asla unutamayacağı bir deneyim olduğunu dile getirmişti.

  • "DOĞAL YOLLARDAN ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

    Jessie J., daha önce kendisi hakkında önemli bir bilgiyi Londra konseri sırasında hayranlarıyla paylaşmıştı. Bir itirafta bulunan Jessie J., asla doğal yollardan çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı.

  • "BU DURUMUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİM"

    "Dört yıl önce doktorum bana asla çocuk sahibi olamayacağımı söyledi" diyen ünlü şarkıcı, teselliyi müzikte bulduğunu söylemişti. Miley Cyrus ve Chris Brown'a yazdığı şarkı sözlerinden sonra ünlü olan Jessie J, "Bu durumun üstesinden şarkılarımla geleceğim" ifadelerini kullanmıştı.

  • HASTALIĞINI AÇIKLADI

    Öte yandan kendisine Meniere teşhisi konduğunu da açıklayan Jessie J., kısmi işitme kaybı yaşadığını belirtmişti.

    Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Uyandım ve sağ kulağımda işitme duyumu tamamen kaybettiğimi, düz bir çizgide yürüyemediğimi hissettim. Esasen bana Meniere hastalığı teşhisi konuldu. Pek çok kişinin bundan mustarip olduğunu biliyorum ve pek çok kişi bana ulaşıp harika tavsiyeler verdi. Bu yüzden daha önce herhangi bir açıklama yapmadım. Şimdi ilk kez şarkı söyleyebiliyorum ve buna katlanabiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • "DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ"

    "Daha kötüsü olabilirdi" diyen Jessie J, "Sağlıklı olduğum için minnettarım. Sadece Noel günü öncesi kulak hastanesindeydim ve 'Neler oluyor?' diye düşünüyordum" şeklinde konuşmuştu.

    MENIERE HASTALIĞI

    'Meniere', tekrarlayan baş dönmesi atakları ile birlikte kulak çınlaması, kulakta dolgunluk-basınç hissi ve işitme kaybı türü belirtilerle seyreden bir rahatsızlık. Hastalık, baş dönmesi nedeniyle ayakta durmayı ve yürümeyi de zorlaştırıyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Splash News, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.