"DOKTOR BEBEĞİMİN KALP ATIŞLARININ DUYULMADIĞINI SÖYLEDİ"

Ünlü isim, üzücü haberi elinde hamile olduğunu gösteren bir testle çektiği selfie pozuyla da duyurdu.

Mutluluktan ruhsal çöküntüye geçişini kelimelere döken ünlü isim, "Dün sabah bir arkadaşımla, 'Cidden, yarın gece Los Angeles'taki konserimi tüm izleyicilere hamile olduğumu söylemeden nasıl bitireceğim?' diyerek, gülüyordum. Üçüncü kez doktor kontrolüne gittikten sonra bana bebeğimin kalp atışlarının artık duyulmadığı söylendi. Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu paylaştığım için pişmanlık duyabilirim de, duymayabilirim de... Aslında bilmiyorum. Bildiğim şey ise bu gece şarkı söylemeyi istediğim. Acıyı engellemek için değil, şarkı söylemenin bu gece bana yardımcı olacağını bildiğim için." ifadelerini kullandı.