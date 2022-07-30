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Jessica Parker'dan Türkçe cevap - Günün magazin haberleri

Jessica Parker'dan Türkçe cevap

Altın Küre ve Emmy ödülü sahibi olan Sarah Jessica Parker, İstanbul'a geldi. Önceki akşam Karaköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Türkiye’ye hoş geldiniz. Tatil için mi, yoksa bir proje için mi buradasınız?" sorusuna Türkçe, "Çok sağ ol..." cevabını verdi

30.07.2022 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; "Sex And The City"nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." ile yeniden izleyici karşısına çıkan aktris Jessica Parker (57), önceki gün Karaköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

  • Sessiz sedasız İstanbul’a gelen Parker'ı mekanın içindekiler tanımakta güçlük çekti. Çıkışta aracı kapıya kadar yanaştıran arkadaşları, basının görüntü almasını engellemek için Sarah Parker'ın önünde siper oldu.

  • TÜRKÇE YANIT

    Parker, muhabirlerin, "Türkiye’ye hoş geldiniz. Tatil için mi, yoksa bir proje için mi buradasınız?" sorusuna da Türkçe yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, gülümseyerek, "Çok sağ ol..." dedi.

  • TURİSTİK GEZİ YAPACAK

    Sarah Jessica Parker'ın tatil için Bodrum'da olduğu ve bu vesileyle iki günlüğüne İstanbul’a gelerek, turistik gezi yapacağı belirtildi.

  • KORONAYI ATLATTI

    Öte yandan ünlü oyuncu, 3 ay önce koronavirüse yakalanmıştı. Parker, kendisi gibi oyuncu olan eşi Matthew Broderick’ten üç gün sonra rahatsızlanmıştı.

    Sarah Jessica Parker, ardından iki kere test yaptırarak, hastalandığa yakalandığından emin olduğunu belirtmişti.

    Parker, kısa bir süre sonra koronavirüsü yendiğini duyurmuştu.

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