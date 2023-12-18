"TÜM MASRAFLARIMI KARŞILARDI"

Jessica Chastain, bu burstan bahsederken, "Her iki yılda Robin Williams bursu bir öğrenciye verilirdi ve bu burs benim tüm eğitim masraflarımla barınma masraflarımı karşıladı, Noel'de eve gidip ailemi görebilmemi sağladı" diye konuştu.

Jessica Chastain, "Bu çok güzel bir şeydi" dedi ve bursun aynı zamanda okul kitaplarını ve yemeğini de karşıladığını belirtti. Chastain, "Her yıl, bilirsiniz, 'teşekkür ederim' demek için ona not yazdım ama onunla hiç tanışamadım" diye devam etti.