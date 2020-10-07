"BU KADAR BAŞARILI OLMASINA ŞAŞIRMADIM"

Jennie Garth de Alba'nın "Çok yetenekli bir genç oyuncu olduğunu" belirtti.

Garth, "Çok gençti ve gerçekten çok tatlıydı. Onun bu kadar başarılı olması beni şaşırtmadı" ifadelerini kullandı.