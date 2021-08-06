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Jessica Aidi ile Marco Verratti'nin balayı devam ediyor: Çiçeği burnunda çift Yunanistan'da! - Magazin haberleri

Jessica Aidi ile Marco Verratti'nin balayı devam ediyor

Geçen ay nikah masasına oturan model Jessica Aidi ile futbolcu Marco Verratti'nin balayı Yunanistan'da sürüyor. Önceki gün Mikanos Adası'nda objektiflere yansıyan çift, bir ara romantik anlar yaşadı

06.08.2021 - 14:12 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2019 yılında tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Fransız model Jessica Aidi ile futbolcu Marco Verratti, 16 Temmuz'da Mairie de Neuilly sur Seine'de gerçekleşen törenle dünya evine girmişti. Çiftin mutlu gününe, sadece aileleri ve yakın arkadaşları katılmıştı.

  • Yeni evli çift, nikah töreninin ardından soluğu Yunanistan'da almıştı. Balayını Mikanos Adası'nda yapan ikili, daha sonra evlerine dönmüştü.

  • BALAYI DEVAM EDİYOR

    Jessica Aidi ile Marco Verratti, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için yine aynı tatil bölgesini seçti. Önceki gün deniz kenarında görüntülenen Aidi ile Verratti, keyifli halleriyle dikkat çekti.

  • AŞKA GELDİLER

    Bol bol güneşlenen çift, daha sonra denize girdi. Bir ara romantik anlar yaşayan çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.

  • EŞİNİN SIRTINI ÖPTÜ

    Verratti, daha sonra da eşinin sırtını öptü. Jessica Aidi ile Marco Verratti'nin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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