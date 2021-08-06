2019 yılında tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Fransız model Jessica Aidi ile futbolcu Marco Verratti, 16 Temmuz'da Mairie de Neuilly sur Seine'de gerçekleşen törenle dünya evine girmişti. Çiftin mutlu gününe, sadece aileleri ve yakın arkadaşları katılmıştı.