Jeremy Renner: Yaşadığım için şükrediyorum

Hareket kabiliyetini yeniden kazanan ünlü oyuncu, "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuştu.