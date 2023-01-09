Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği öğrenilmişti. Renner'ın aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğu belirtilmişti. Jeremy Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.



Ciddi şekilde yaralandığı öğrenilen ünlü aktörün, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği ancak ikinci bir ameliyat daha olması gerektiği açıklanmıştı.