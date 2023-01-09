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Jeremy Renner'dan yeni fotoğraf! Hastanede tedavi görüyor - Magazin haberleri

Jeremy Renner'dan yeni fotoğraf

Karlarla kaplı bir beldede yer alan evinin yolunu kapatan karları temizlemek isterken korkunç bir kaza geçiren Jeremy Renner'ın tedavisi sürüyor. Ünlü aktör, hastanede sağlık ekipleriyle birlikte objektif karşısına geçti

Giriş: 09.01.2023 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hollywood yıldızı Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği öğrenilmişti. Renner'ın aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğu belirtilmişti. Jeremy Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.

    Ciddi şekilde yaralandığı öğrenilen ünlü aktörün, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği ancak ikinci bir ameliyat daha olması gerektiği açıklanmıştı.

  • HASTANEDEN YENİ FOTOĞRAF

    Tedavisi süren Renner'dan yeni fotoğraf geldi. Dün 52. yaşına basan Jeremy Renner, hastane yatağında sağlık ekipleri ile birikte poz verdi. Sağlık personellerine teşekkür eden Renner'a hayranları tarafından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

  • KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM

    Jeremy Renner, birkaç gün önce de bu fotoğrafı, "Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" ifadeleriyle paylaşmıştı.

  • Yaşanan kazaya dair Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi" denilmişti.

  • DOKTOR KOMŞUSU YARDIMINA KOŞMUŞ

    Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın devasa araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.

    Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp, helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışıldığı da konuşuluyordu.

  • Jeremy Renner, 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hırsızlar Şehri' filmleriyle iki kez Akademi Ödülleri'nde Oscar'a aday gösterilmişti.

  • BİR KIZI VAR

    Öte yandan ünlü aktör, kendisi gibi oyuncu olan Sonni Pacheco ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmemişti. Pacheco, 2015'te boşanarak, yollarını ayırmıştı.

    İkilinin bu birlikten 9 yaşında Ava Berlin Renner adında çocuğu bulunuyor. Renner, kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyi pek tercih etmiyor.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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