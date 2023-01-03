DOKTOR KOMŞUSU YARDIMINA KOŞMUŞ



Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın devasa araç tarafından ezildiği öğrenildi. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.



Jeremy Renner’ın bacağına doktor komşusu tarafından turnike yapılıp, helikoptere binene kadar daha fazla kan kaybetmemesi sağlanmaya çalışıldığı da konuşuluyor.



Ayrıca Renner’ın bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği de öğrenildi.