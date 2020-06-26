Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Hollandalı futbolcu Lens açıklamalarda bulundu.

Sakatlık süreci hakkında konuşan Lens, "Geçen maçtan devam eden bir sakatlığım vardı ancak denedim ve hocayla konuştum, oynamak istediğimi söyledim. Benim için çok iyi bir gece oldu. Hem gol attım, hem de takım kazandı. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Konyaspor'a attığı golü anlatan Lens, "Topla buluştuğumda çok düşünmedim. Kaleci karşımdaydı ve aşırtma bir vuruş yaptım, güzel bir gol oldu" şeklinde konuştu.